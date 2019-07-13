GÜNCELLEME - Adana'da minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralıÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yusuf Çankaya kontrolündeki 01 BR 302 plakalı minibüs, Kozan-Feke kara yolu Sırelif mevkisinde devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Çankaya ile minibüsteki Osman Kocaman, Efkan Orçun, Abdullah Kocaman, Selim İlhan ve Osman Kora, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Osman Kocaman kurtarılamadı.



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