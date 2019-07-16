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GÜNCELLEME - Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi

Adana'da metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı 4'e çıktı DETAYLAR VE SAYI GÜNCELLENDİ

16 Temmuz 2019 Salı 06:35
GÜNCELLEME - Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi

ADANA (AA) - Adana'da metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, farklı saatlerde isimleri paylaşılmayan 4 kişinin fenalaşması üzerine durumları 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

Olay yerlerine giden ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından rahatsızlanan 3 kişiyi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, birini de Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 06:35
  1. Adana
  2. metil alkol

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