GÜNCELLEME - Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi
Adana'da metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı 4'e çıktı DETAYLAR VE SAYI GÜNCELLENDİ16 Temmuz 2019 Salı 06:35
ADANA (AA) - Adana'da metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı 4'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, farklı saatlerde isimleri paylaşılmayan 4 kişinin fenalaşması üzerine durumları 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.
Olay yerlerine giden ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından rahatsızlanan 3 kişiyi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, birini de Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce 5 kişi yaşamını yitirmişti.
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