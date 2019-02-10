GÜNCELLEME - Adana'da fabrikada yangın
Narenciye farikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor- Fabrikanın paketleme bölümünde çıktığı tespit edilen yangının söndürülmesi çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor- Yangın nedeniyle yaklaşık 4 bin ton narenciyenin zarar görmüş olabileceği değerlendiriliyorDETAYLAR EKLENDİ10 Şubat 2019 Pazar 02:34
ADANA (AA) - Adana'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi.
Fabrikanın paketleme bölümünde çıktığı belirlenen yangının söndürülmesi çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.
Öte yandan yangın nedeniyle yaklaşık 4 bin ton narenciyenin zarar görmüş olabileceği değerlendiriliyor.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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