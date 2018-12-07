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GÜNCELLEME - Adana'da belediye binasında silahlı saldırı

Çukurova Belediyesine silahla giren zabıta memuru, zabıta müdürü, komiseri ve amirini yaraladı- Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındıZANLININ VE YARALILARIN KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

07 Aralık 2018 Cuma 17:06
GÜNCELLEME - Adana'da belediye binasında silahlı saldırı

ADANA (AA) - Adana'da Çukurova Belediyesine silahla giren zabıta memuru, zabıta müdürü, komiseri ve amirini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, zabıta memuru A.A, henüz belirlenemeyen nedenle, emekli emniyet müdürü olan zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu, zabıta komiseri Habil Aykan ve zabıta amiri Kenan Özdemir'i yaraladı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli A.A, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili bir Cumhuriyet başsavcısı vekili ile bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:06
  1. Adana

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