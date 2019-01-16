0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

"Torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:46
GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 2 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana ve Mersin'deki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:46
  1. Adana
  2. Mersin
  3. torbacı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kitaroviç onuruna yemek
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kitaroviç..
    2. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    3. Erdoğan-Kitaroviç ortak basın toplantısı
    4. Mersin'deki şiddetli yağış
    5. Cezaevinde de telefonla..
    6. Fenerbahçe'ye kalecilerinden kötü haber
    7. İNTES Aile, Çalışma ve Sosyal..
    8. Erdoğan-Kitaroviç ortak basın toplantısı
    9. Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçına..
    10. Aksaray’da yarın okullar tatil mi?..
    11. GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu..
    12. Siteler'de yangın: 5 ölü
    13. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    14. İstanbul'a ulaşım müjdesi! Yeni metro..
    15. Arda Turan, sahaya çıktığına pişman oldu
    16. Kırşehir’de yarın okullar tatil mi?..
    17. Düzce'de evlerden hırsızlık iddiası
    18. Malezya'dan İsrail'e şok! Ülkeye sokmadı
    19. Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    20. Nevşehir’de yarın okullar tatil mi?..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?