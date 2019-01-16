GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu "Torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

ADANA (AA) - Adana merkezli 2 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana ve Mersin'deki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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