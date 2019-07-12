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GÜNCELLEME - Adana merkezli iki ildeki terör operasyonu

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheli serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

12 Temmuz 2019 Cuma 16:03
GÜNCELLEME - Adana merkezli iki ildeki terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli iki ilde 8 kişinin gözaltına alındığı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Adana ve Antalya’da düzenlenen operasyonlar kapsamında iki kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Örgüte eleman kazandırdığı iddia edilen Hüseyin İ’nin de arasında bulunduğu zanlılardan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan birinin, Antalya'da sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

- Operasyon

Terör örgütü DHKP-C'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında iki ilde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, çalışmalarda zanlıların, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında 2015 yılında şehit eden teröristlerin şiddet içeren eylemleri ile DHKP-C'nin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edip destekleyecek nitelikte sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün Adana ve Antalya'da tespit edilen adreslere operasyon düzenlenmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:03
  1. Adana
  2. DHKP-C
  3. operasyon

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