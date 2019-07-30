GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

ADANA (AA) - Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 20'si yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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