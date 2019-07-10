GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10'u aktif görevde 12 polisten 10'u yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün emniyet yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 10'u aktif görevde 12 polisin yakalanması için Adana merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muş, Kars, Muğla ve Hakkari'de operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Başsavcılığın açıklamasında, yapılan çalışmalarda şüphelilerin, başka bir soruşturmada elde edilen dijital materyalde bulunan örgüte ait "fişleme belgeleri"nde örgüt mensubu şeklinde kodlandıkları, etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler tarafından haklarında verilmiş beyan ve teşhis işlemi bulunduğu ve örgüt tarafından "mahrem imamlarla" gizli bir şekilde haberleşmek amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit hatlardan periyodik ve ardışık olarak arandıklarının değerlendirildiği kaydedildi.