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GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adliyeye sevk edilen 58 zanlıdan 4'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

12 Nisan 2019 Cuma 22:01
GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56'sı meslekten ihraç edilen 58 polisten 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin, Nevşehir ve Osmaniye'de yakalanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 56'sı meslekten ihraç edilen 58 polis, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 55'i "tutuklanmaları" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 51'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin, örgüt içerisinde "zümre başkanı/öğretmen/vekil şahıs" olarak adlandırılan "mahrem imamlara" bağlı bulundukları, 17/25 Aralık sürecinin ardından FETÖ ile bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 22:01
  1. Adana
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