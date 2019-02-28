GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu Örgütün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 askerin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi- Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ADANA (AA) - Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 gün önce 14'ü muvazzaf 18 askerin yakalanmasına yönelik 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aranan 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

- Operasyon Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan 18 şüpheliden 16'sı yakalanmıştı. Başsavcılıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli bir binbaşı, bir üsteğmen, bir teğmen, 9 astsubay ve 6 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurdukları değerlendirilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.



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