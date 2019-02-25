GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 askerden 14'ü gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14'ü muvazzaf 18 askerin yakalanmasına yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerden 14'ü yakalandı.

Diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, "Hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli bir binbaşı, bir üsteğmen, bir teğmen, 9 astsubay ve 6 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurdukları değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.