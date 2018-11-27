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GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik Adana merkezli operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

27 Kasım 2018 Salı 16:47
GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28'i aktif görevde 33 asker ile "mahrem imam" olduğu değerlendirilen 3 öğretmen ve bir mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenledikleri operasyonla 30 şüpheliyi yakaladı.

Hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarmada 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli askerlerle, örgütün mahrem yapılanması doğrultusunda ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurulduğu iddia edildi.

Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:47
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