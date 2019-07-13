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GÜNCELLEME - Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10'u aktif görevdeki 11 polisten 1'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:00
GÜNCELLEME - Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10'u aktif görevdeki 11 polisten 1'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün emniyet yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmada, 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Adana merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muş, Kars, Muğla ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10'u aktif görevde 12 polisin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri, sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 11'i Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 gün önce düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Başsavcılığın açıklamasında şüphelilerin, başka bir soruşturmada elde edilen dijital materyalde bulunan örgüte ait "fişleme belgeleri"nde örgüt mensubu şeklinde kodlandıkları, etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler tarafından haklarında verilmiş beyan ve teşhis işlemi bulunduğu ve örgüt tarafından "mahrem imamlarla" gizli bir şekilde haberleşmek amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit hatlardan periyodik ve ardışık olarak arandıklarının değerlendirildiği kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:00
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