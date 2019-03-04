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GÜNCELLEME - Adana merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Telefonda kendilerini icra müdürü olarak tanıtarak icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle 85 kamu görevlisini 550 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 15'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

04 Mart 2019 Pazartesi 23:13
GÜNCELLEME - Adana merkezli 7 ildeki dolandırıcılık operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 7 ilde dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya'da "son haciz" adıyla, icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 4 gün önce düzenlenen ve 38 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aranan bir şüpheli daha yakalandı.

Savcılık talimatıyla 10 zanlının dün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı soruşturmada, 29 şüpheli işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Şebeke elebaşı olduğu iddia edilen A.Ç'nin (47) de arasında yer aldığı 29 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından "nitelikli dolandırıcılık", "çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan A.Ç'nin de arasında olduğu şüphelilerden 15'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünü teknik ve fiziki takibe almıştı.

Yapılan çalışmanın ardından ekipler, 28 Şubat'ta suç örgütüne yönelik 7 ilde 500 polisin katılımıyla düzenlediği operasyonda, şebeke elebaşı olduğu ileri sürülen A.Ç'nin de arasında olduğu 38 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kendilerini icra müdürü olarak tanıtan şüphelilerin telefonla kamu kurumlarının santrallerini arayarak irtibat kurdukları, aralarında kurum müdürü, hemşire, doktor, subay, astsubay ve öğretmenlerin de olduğu 85 kamu görevlisini sözde "ihale bedeli" adı altında kendi hesaplarına para yatırmalarını sağlayarak 550 bin lira dolandırdığı ileri sürülmüştü.

Ayrıca, teknik takip kapsamında çok sayıda kamu görevlisinin 450 bin lira dolandırılmasının önüne geçildiği öğrenilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 23:13
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