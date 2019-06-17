GÜNCELLEME - Adana merkezli 4 ilde terör operasyonu Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 30 şüpheli yakalandıGÖZALTI SAYISI VE BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ADANA (AA) - Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de operasyon gerçekleştirildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, hakkında gözaltı kararı verilen 7'si 18 yaşından küçük 35 şüpheliden 30'u yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Açıklamada, şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp, duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasa dışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulunduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

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