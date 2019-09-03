0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Hakkında gözaltı kararı verilen aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu 22 şüpheliden 11'i yakalandıGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

03 Eylül 2019 Salı 11:51
GÜNCELLEME - Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüphelinin yakalanması için Adana, İstanbul, Bursa ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:51
  1. Adana
  2. FETÖ
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçiler korkuttu
    1. Güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan..
    2. Şaşırtan görüntü! Kepçe ile sudan..
    3. Mezarlıktan yükselen inleme sesleri..
    4. Burhaniye’de ot yangınlarında ağaçlar..
    5. ABD ile ticarette yeni sayfa! 100..
    6. İstanbul'da zam yağmuru yağıyor:..
    7. “Üreticiyi mutlu edin, teneke çalarak..
    8. Yüksekova Dağlıca’da 400 kişilik..
    9. “TurAz Kartalı 2019” tatbikatı..
    10. İstanbul’da sebze ve meyve fiyatları..
    11. Sonbahar spor okulları başlıyor
    12. Elektrik tüketimi ağustosta düştü
    13. 15 yılda iki çocuğunun müjdesini de..
    14. Erzurum'da silahlı kavga: Ölü ve..
    15. Amerika ve YPG/PKK'dan 700 teröriste..
    16. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı..
    17. Mehmet Ali Şahin'den Davutoğlu mesajı
    18. İhtisas serbest bölgeleri yolda
    19. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    20. Kabil’de patlama: 16 ölü, 116 yaralı
    21. Başkan Özcan, Zabıta Haftası’nı..
    22. Kansere bıçak değmez algısı yanlış
    23. Çinli turist kafilesi, Kırşehir’de..
    24. CHP’li Ekrem zammı devam ediyor
    25. Bakan Yardımcısı Alpaslan: “Sinop..
    26. Kullanım süresi geçmiş gıda ürünlerine..
    27. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8..
    28. Konya’da asırlık gelenek ’tarhana’..
    29. Tuzla'da öğretmene tokat atan şahısa 3..
    30. İsrail gazetesi Haretz'den 'boyoz..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız