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GÜNCELLEME - ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açıldı- Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi- Vali Dee Margo, 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladıYETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI VE DETAYLAR EKLENDİ

03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:13
GÜNCELLEME - ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

El Paso Polis merkezi Sözcüsü Enrique Castillo, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında gerçekleşen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı. Castillo, yaralıların en yakın hastaneye sevk edildiğini belirtti.

El Paso Valisi Dee Margo da saldırıya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

- Yerel basından "en az 18 yaralı" iddiası

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Haberlerde, alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye çok sayıda polis ve ambulans takviyesinin yapıldığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:13
  1. El Paso
  2. silahlı saldırı
  3. Teksas

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