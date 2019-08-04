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GÜNCELLEME - ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı

Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi DETAYLAR EKLENDİ

04 Ağustos 2019 Pazar 16:14
GÜNCELLEME - ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı

ANKARA (AA) - ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Dayton Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentin Oregon bölgesinde yerel saatle 01.22'de bir barın önünde silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine yakın bölgedeki polisler, saldırıya müdahale etti ve saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Saldırgan dışında 9 kişinin öldüğü saldırıda, yaralanan 16 kişi yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Belediye Başkanı Nan Whaley, düzenlediği basın toplantısında saldırganın çelik yelek giydiğini ve üzerinde fazladan mermi olduğunu belirtti.

Ohio Eyalet Valisi Mike DeWine, eyalette bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili olarak Twitter'dan paylaştığı mesajda, federal ve yerel yetkililerin soruşturmada birlikte çalıştığını aktardı.

Trump, "Tanrı, El Paso Teksas halkını korusun. Tanrı, Dayton, Ohio halkını korusun." ifadesini kullandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:14
  1. Dayton
  2. Ohio
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