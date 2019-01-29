GÜNCELLEME - ABD'den Venezuela devlet petrol şirketine yaptırım

WASHINGTON (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, şu ana kadarki en önemli ekonomik adımını atarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı aldı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı.

Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını söyledi.

"Bugünkü adımımız Maduro ve taraftarlarının artık Venezuela halkının varlıklarını kontrol edemeyeceklerini garanti edecektir." ifadesini kullanan Bolton, ordu içerisinde birçok düzeyde komutanın da artık Guaido'dan yana olması ve Venezuela ordusunun "ülkede barışçıl bir geçiş süreci için" Guaido'ya destek vermesigerektiğini savundu.

Venezuela'ya yönelik askeri seçenekleri değerlendirip değerlendirmedikleri yönündeki bir soruya Bolton, "Venezuela konusunda tüm seçenekler masada." yanıtını verdi.

Ayrıca şu ana kadar 20'den fazla ülkenin Guaido'yu "Venezuela'nın meşru lideri" olarak tanıdığını ifade eden Bolton, diğer ülkelere de bu yolu seçme çağrısı yaptı.



Mnuchin de Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarını belirterek, bu kapsamda PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.



Buna göre söz konusu şirket ve onuna bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine alındı.

Mnuchin, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin en önemli gelir kaynağı olarak bilinen şirkete getirilen yaptırımın Maduro yönetimi üzerindeki baskıyı iyice artıracağı yorumları yapıldı.

- 7 milyar dolarlık varlık donduruldu

Mncuhin ayrıca, Venezuela'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığını da dondurduklarını açıkladı ve bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini belirtti.

Hazine Bakanı ayrıca, ABD'nin Maduro yönetimine yönelik petrol ödemelerini artık gerçekleştirmeyeceğini ve bu konudaki muhataplarının da Guaido olduğunu ifade etti.

- Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.