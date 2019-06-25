0553 313 94 23

GÜNCELLEME - 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildiETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI GÜNCELLENDİ

25 Haziran 2019 Salı 09:39
GÜNCELLEME - 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 4, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Böylece Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:39
  1. iç güvenlik operasyon
  2. İçişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir Bilenle Bilge Nesil ödülleri dağıtıldı
    1. Bir Bilenle Bilge Nesil ödülleri..
    2. Sivil memurlar içtimaya alınmayacak
    3. Antalya’nın tek doğal buz pateni pisti..
    4. Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan..
    5. Bakırcılar Endüstriyel Mutfak..
    6. Otogarda dönüş yoğunluğu!
    7. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi..
    8. Sınır birliklerine tank sevkiyatı
    9. Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real..
    10. Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa"..
    11. (Düzeltme) LGS sonucu yüzünden babası..
    12. Kartal’da tacizciye linç girişimi..
    13. TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın..
    14. Onay verildi! O ülkenin askerleri..
    15. İşçi servisinin devrilme anı servis..
    16. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    17. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    18. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    19. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    20. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı