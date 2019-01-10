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GÜNCELLEME 5 - Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı

Batan balıkçı teknesinde bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kurtarıldı - Kayıp bir kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara kötü hava şartları ve havanın kararması nedeniyle ara verildiKURTARMA ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ

10 Ocak 2019 Perşembe 18:11
GÜNCELLEME 5 - Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı.

Olayda kayıp bir kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara kötü hava şartları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi .

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karadeniz'de Gerze açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, balıkçı teknesinde bulunan Nadir Özer, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin'i bota aldı. Bota alınanlardan Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaz ve Çetin, Gerze Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Özer'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Yılmaz ve Çetin, Gerze'deki tedavilerinin ardından Sinop Devlet Hastanesine sevk edildi. Kayıp Murat Yağcı'nın bulunması için Sahil Güvenlik ekipleri, balıkçıların yardımıyla çalışma yürütüyor.

Batan teknenin, başka bir balıkçı teknesinin çapasına takılıp çıkartılabilmesi amacıyla çalışma yapılıyor.

Denizin dalgalı olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çalışmalar zorlukla gerçekleştiriliyor.

Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma dalış ekibi (DEGAK) de bir teknede hazır bekletiliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayın ayrıntıları paylaşıldı.

Döngel mevkisi açıklarında saat 11.17'de içinde 4 kişinin bulunduğu bir teknenin battığının bildirilmesi üzerine derhal Sahil Güvenliğe ait helikopter, bot ve dalış timinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Olay yeri yakınlarındaki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunanlardan 2 kazazedenin sağ kurtarıldığı, bir kişinin cesedinin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp bir kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:11
  1. batan balıkçı teknesi
  2. çalışmalara ara verildi
  3. Gerze
  4. kötü hava şartları
  5. Sinop

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