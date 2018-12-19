GÜNCELLEME 5 - Şile'de kuru yük gemisi karaya oturdu

İSTANBUL (AA) - Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 16 kişilik mürettebatı kurtarma çalışmaları tamamlandı.



Alınan bilgiye göre, saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesinin 2 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.



Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.



Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğazı girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi.



Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun mevkisinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu. İçinde 16 personelin bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor edilmedi.



Kurtarma-7 denizden, kıyı tahlisiye ekibi de karadan olay yerine sevk edildi. Nene Hatun Kurtarma Gemisi'nin de olay yerine intikali sürüyor.



Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de görevlendirdi.



- İstanbul Valiliği'nden açıklama



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şile ilçesi Karaburun mevkisinde Comoros bandıralı Natalia isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, 16 kişilik mürettebat bulunan gemide can kaybının bulunmadığı bildirildi.



- 16 kişilik mürettebat kurtarıldı



Şiddetli fırtına nedeniyle gemide durmakta zorluk çeken 16 personelin kurtarılması için çalışmalara başlandı.



Geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle personelin tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağlandı.



Karaya çıkarılan 16 kişilik mürettebat kontrol amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Geminin kaptanı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, Türk çarkçısı Selahattin Açıkgöz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gemideki 16 kişilik mürettebatın 3'ünün Türk olduğu öğrenildi.