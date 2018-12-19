THY- Euroleague
0553 313 94 23

GÜNCELLEME 5 - Şile'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisi için Kıyı Emniyetine ait kurtarma gemileri olay yerine sevk edildi- Gemideki 16 kişilik mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi16 KİŞİLİK MÜRETTEBATIN KURTARILMASI BİLGİSİ EKLENDİ

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:39
GÜNCELLEME 5 - Şile'de kuru yük gemisi karaya oturdu

İSTANBUL (AA) - Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 16 kişilik mürettebatı kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesinin 2 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.

Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.

Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğazı girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi.

Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun mevkisinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu. İçinde 16 personelin bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor edilmedi.

Kurtarma-7 denizden, kıyı tahlisiye ekibi de karadan olay yerine sevk edildi. Nene Hatun Kurtarma Gemisi'nin de olay yerine intikali sürüyor.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de görevlendirdi.

- İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şile ilçesi Karaburun mevkisinde Comoros bandıralı Natalia isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 16 kişilik mürettebat bulunan gemide can kaybının bulunmadığı bildirildi.

- 16 kişilik mürettebat kurtarıldı

Şiddetli fırtına nedeniyle gemide durmakta zorluk çeken 16 personelin kurtarılması için çalışmalara başlandı.

Geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle personelin tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağlandı.

Karaya çıkarılan 16 kişilik mürettebat kontrol amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Geminin kaptanı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, Türk çarkçısı Selahattin Açıkgöz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gemideki 16 kişilik mürettebatın 3'ünün Türk olduğu öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:39
  1. gemi
  2. karaya oturma
  3. kuru yük gemisi
  4. Şile

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan flaş Suriye açıklaması
    1. Trump'tan flaş Suriye açıklaması
    2. İbneliği öven röportaja çok sert..
    3. Yemekten sonra ceviz yerseniz...
    4. Schneider Electric'e "Sanayide..
    5. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
    6. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
    7. Altın fiyatları
    8. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
    9. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
    10. 'Kuş' hikayesi
    11. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
    12. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    13. Ana baba hakkı
    14. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
    15. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
    16. AK Parti CHP MHP belediye başkan..
    17. Sarhoş sanılan kişinin kafasında mermi..
    18. SP Lideri Karamollaoğlu: Önümüzdeki..
    19. WFP Batı Şeria ve Gazze'deki..
    20. Denizli'de CHP'den istifa
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti