GÜNCELLEME 4 - Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 ölü

VAN (AA) - Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada 17 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.



Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'ndan yaralıların durumu hakkında ilgili bilgi alan Bilmez, şunları kaydetti:

"Şu anda ölenlerin sayısı 17, yaralı sayısı da 50. Yaralılardan 24'ü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 17'si Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9'u da özel hastanelerde tedavi altında. 7 yaralının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Diğer yaralıların tüm müdahaleleri yapıldı, kırıkları alçıya alındı. Şu anda bir sıkıntımız yok. İnşallah ölenlerin sayısı artmaz."

- Sürücü hakkında 6 kez işlem yapılmış

Valilikten yapılan açıklamada minibüsün, sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildiği bildirildi.

Minibüste biri Türk vatandaşı 67 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde sürücü Gökan Sırma 1995 Gürpınar doğumlu olup hakkında 'göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 defa Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığınca, 2 defa da Van Emniyet Müdürlüğünce, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığınca da 'mala zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmekte olup, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.