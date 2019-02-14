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GÜNCELLEME 4 - Kartal'daki çöken binaya ilişkin soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

14 Şubat 2019 Perşembe 18:02
GÜNCELLEME 4 - Kartal'daki çöken binaya ilişkin soruşturma

İSTANBUL (AA) - Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada 2 cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmaları, Osman Mısırlıoğlu ve Arzu Keleş Baran ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu'nun aleyhinde kuvvetli suç şüphesi olarak kabul edilebilecek somut deliller bulunması, ön bilirkişi raporu, karot numunesi kırım tutanağı, olay yeri inceleme ve keşif tutanaklarını dikkate alarak, tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik, Arzu Keleş Baran ve Osman Mısırlıoğlu'nun ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:02
  1. Kartal'da çöken bina
  2. Soruşturma
  3. tutuklama

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