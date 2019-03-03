0553 313 94 23

GÜNCELLEME 4 - Beyoğlu'nda yangın

İstanbul Valiliği, 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangına sebep olduğu iddia edilen bir şüphelinin Hatay'da gözaltına alındığını açıkladı İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

03 Mart 2019 Pazar 18:38
GÜNCELLEME 4 - Beyoğlu'nda yangın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangına sebep olduğu iddia edilen bir şüphelinin Hatay'da gözaltına alındığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 kişiyi dışarı çıkardı.

Ağır yaralanan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'si yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yanan binada mahsur kalan başka kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından yangında hayatını kaybedenlerin Murat Kayacan (17), Yunus Akyüz (20), Muhammet Gür (23) ve Ersin Eren Büker (25) olduğu tespit edildi.

Hastanede tedavisi süren yaralının ise Ramazan Demir (23) olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yanan binada cansız bedenlerine ulaşılan iki kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Dairede 7 kişi yaşıyordu

Olay yerine gelerek inceleme yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 kişinin kaldığı bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.

Yangında 7 kişiden 4'ünün vefat ettiğini, diğer 2 kişinin kurtulduğunu aktaran Demircan, yangının çıkış nedeninin teknik raporun ardından ortaya çıkacağını anlattı.

Demircan, binanın zaman zaman film çekimi için kullanılan içi boş bir yapı olduğunu ifade ederek, ölenlerin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de sabah saatlerinde çıkan yangında 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bir vatandaşımız da hastanede tedavi altında. İki vatandaşımız da binadan sağ salim kurtulmuş durumda. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını dile getiren Demirelli, itfaiye ve 112 acil ekiplerinin olaya hemen müdahale ettiğini kaydetti.

Demirelli, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

- İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokak'ta çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan araştırmalar neticesinde, yangına sebep olduğu iddia edilen bir şüpheli Hatay'da gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:38
  1. Beyoğlu
  2. gözaltı
  3. İtfaiye
  4. Valilik
  5. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Canımızı veririz ama bir karış toprağımızı vermeyiz"
    1. "Canımızı veririz ama bir karış..
    2. Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını..
    3. Antalya’nın fethinin 812’nci yılı..
    4. Bilecik- Osmaneli maçında ses bombası..
    5. Taliban’a ağır darbe: 3’ü komutan 17..
    6. GÜNCELLEME 4 - Beyoğlu'nda yangın
    7. Sofuoğlu: “Hız tutkusu olan gençlerin..
    8. Mısır'ın darbeci yönetimi, 1 idama..
    9. Çorum’a Mobil Atık Getirme Merkezi
    10. Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı..
    11. İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4..
    12. Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay..
    13. Ortaca ve Dalaman’da futsal..
    14. Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken..
    15. VakıfBank set vermedi
    16. Mısır'da bir sanığa idam cezası verildi
    17. AK Parti'nin Samsun mitingi
    18. Samsun'da DEAŞ operasyonu
    19. Cezayir sokakları karıştı!..
    20. Odunlukta çıkan yangın söndürüldü
    21. Sivas’ta ’Köy Odası Sohbetleri’ devam..
    22. Tartıştığı eşini oğlunun gözü önünde..
    23. Malatya’da otomobil anahtarı görünümlü..
    24. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
    25. Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna..
    26. Kılıçdaroğlu Mamak’ta vatandaşlarla..
    27. "Kültür varlığı" olarak tescilli evini..
    28. Mehmet Özhaseki: Daha bir proje..
    29. Mobil başkan pazaryerinde bez torba..
    30. Şanlıurfa’da MYP il kongresi yapıldı
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var