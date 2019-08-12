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GÜNCELLEME 4 - Balıkesir'de orman yangını

Marmara ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:06
GÜNCELLEME 4 - Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 helikopter, Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile özel mermer ocaklarına ait arazözlerle müdahale etti.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın çok etkili olduğunu ifade ederek, "Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz." diye konuştu.

- Kontrol altına alındı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle 2 evin yandığı, yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği belirtildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Orman yangınında ayrıca çok sayıda hayvanın telef olduğu, jandarmaya ait lojmanların da zarar gördüğü öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:06
  1. Balıkesir
  2. Yangın

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