GÜNCELLEME 4 - Adana'da belediye binasında silahlı saldırı

ADANA (AA) - Adana'da Çukurova Belediyesinde, zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan zabıta müdürü ve zabıta komiseri yaşamını yitirdi, zabıta amiri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, zabıta memuru A.A, belediye binasında emekli emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu (51), Zabıta Komiseri Habil Aykan (52) ve Zabıta Amiri Kenan Özdemir'i (52) silahla yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Aydoğdu ve Aykan, müdahaleye rağmen yaşımını yitirdi.

Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli A.A, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ile bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.

Hastane önüne gelen ölenlerin yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Şüpheli A.A'nın daha önce zabıta amiri olarak görev yaptığı, hakkındaki bazı iddialar nedeniyle çalıştığı birim değiştirilerek Yapı İşleri Müdürlüğünde zabıta olarak görevlendirildiği, olayı da buna tepki olarak gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

- "Olayın nedenini araştırıyoruz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentteki özel bir hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurova Belediyesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

Olayda yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Demirtaş, şunları ifade etti:

"Zabıta müdürümüz ve zabıta komiserimizi kaybettik. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Bir zabıta amirimiz de yaralı şu anda. Onun ziyaretine gidiyorum. Üzücü bir olay, zanlı da silahıyla birlikte yakalandı. Nedenini bilmiyoruz ama konuyu araştırıyoruz. İnşallah soruşturmanın ileriki aşamalarında o bilgileri de vereceğiz."

- "Görev yerini değiştirdiği yönünde bir şey biliyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de saldırı anında belediye binasında olmadığını söyledi.

Saldırıyı duyduğunda belediyeye geldiğini ifade eden Çetin, "Çok üzüldük olaydan dolayı. Nedenini henüz biz bilmiyoruz. Memurlar kendi aralarında tartışmışlar. Halen görevde olan bir zabıta memuru, zabıta müdürümüz ve 2 arkadaşımızı silahla vurmuş. Daha önceden haklarında soruşturmaları yok. Böyle bir şey olamaz. Üzerimize düşeni idari yönden de yapacağız." diye konuştu.

Çetin, olayın oluş nedeniyle ilgili de şunları kaydetti:

"Olayla ilgili bana yansıyan şu, birinin şikayeti üzerine zabıta müdürünün bu saldırgan arkadaşı şikayet edenle yüzleştirdiği, onun üzerine de görev yerini değiştirdiği yönünde bir şey biliyoruz. 'Yol işleri şantiyesine gidip gelmem zor oluyor, aracım yok.' deyince, bunlar da almışlar yapı kontrole vermişler. Yapı Kontrol Müdürlüğü de bina içerisinde. Bu olay da çok önceden yaşanmış, yeni bir olay değil. Herhalde 5-6 ay önce yaşanan bir görev değişikliği."

Zabıtanın silahıyla ilgili soru üzerine de Çetin, "Zabıtada silahlı görev yapanlar da var ama zanlı onlardan mıdır? Bilmiyorum. Ruhsatsız bir silahla mı gelmiş, o artık emniyetin yapacağı araştırmayla ortaya çıkacaktır. Biz de kurum içerisinde gerekli araştırmayı yapıyoruz."ifadesini kullandı.