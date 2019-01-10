GÜNCELLEME 3 - Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinden sahil güvenlik botuna çıkarılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi, kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karadeniz'de Gerze açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.



Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, balıkçı teknesinde bulunan Nadir Özer, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin'i bota aldı. Bota alınanlardan Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaz ve Çetin, Gerze Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Özer'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kayıp Murat Yağcı'nın bulunması için çalışmalar sürüyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayın ayrıntıları paylaşıldı.



Döngel mevkisi açıklarında saat 11.17'de, içinde 4 kişinin bulunduğu bir teknenin battığının bildirilmesi üzerine derhal sahil güvenliğe ait helikopter, bot ve dalış timinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:



"Olay yeri yakınlarındaki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunanlardan 2 kazazedenin sağ kurtarıldığı, bir kişinin cesedinin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp bir kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."





