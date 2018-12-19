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GÜNCELLEME 3- Şile'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisi için Kıyı Emniyeti'ne ait kurtarma gemileri olay yerine sevk edildi- Gemideki mürettebatın kurtarılması çalışmalarına başlandı KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:55
GÜNCELLEME 3- Şile'de kuru yük gemisi karaya oturdu

İSTANBUL (AA) - Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki mürettebatı kurtarma çalışmalarına başlandı.

Alınan bilgiye göre, saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesi 2 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.

Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.

Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğazı girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi.

Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun mevkisinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu. İçinde 16 personelin bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor edilmedi.

Kurtarma-7 denizden, kıyı tahlisiye ekibi de karadan olay yerine sevk edildi. Nene Hatun Kurtarma Gemisinin de olay yerine intikali sürüyor.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de görevlendirdi.

- İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şile ilçesi Karaburun mevkisinde Comoros bandıralı Natalia isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 16 mürettebatı bulunan gemide can kaybının bulunmadığı bildirildi.

- Kurtarma çalışmaları başladı

Şiddetli fırtına nedeniyle gemide durmakta zorluk çeken mürettebatın kurtarılması çalışmalarına başlandı.

Geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle mürettebatın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağlanıyor.

İki mürettebatın karaya çıkarılmasının ardından diğer mürettebatın da kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan denizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri hazır bulunurken Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları da tedbir amaçlı kıyıda bekletiliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:55
  1. gemi
  2. gemi kurtarma
  3. karaya oturma
  4. Şile

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