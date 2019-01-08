GÜNCELLEME 3 - Otomobil dereye düştü: 8 ölü

TEKİRDAĞ / EDİRNE (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Erkan Arslan'ın (43) kullandığı 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesi'ndeki Ortaca Köprüsü'nden dereye yuvarlandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, derede suya gömülmüş otomobili kıyıya çekti.



Sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan biri bebek, ikisi çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada sürücü Erkan, Buğra Barış (18) ve Buğlem Arslan (4), Mustafa (65), Ayşe (67) Öner ile Pınar (24), Seyit Abdullah (4) ve Emir Umeyr Aldemir (4 aylık) hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan araç sürücüsü Erkan Aslan'ın birkaç gün önce eşini kaybettiği öğrenildi.



Hayatını kaybedenlerin Uzunköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi.



Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobil sürücüsü Erkan Aslan'ın ilçede şehir içi minibüs sürücülüğü yaptığını söyledi.



Kazayı üzüntüyle öğrendiklerini belirten İşbilen, "Kazada yaşamını yitirenlerin Uzunköprülü olması bizi daha da üzdü. Trafik kazaları üzücü tabii ki. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı, buz ve don olaylarının fazla olduğu bugünlerde sürücülerin daha dikkatli olmalarını istiyorum. Bu kaza gerçekten ciddi kayıp. Bizi derinden yaralı. Erkan kardeşimizin kısa süre önce eşini böbrek yetmezliğinden kaybettiğini biliyoruz. Çok üzgünüz." diye konuştu.

- Cezaevine gidiyorlardı

Uzunköprü'den sabah saatlerinde yola çıkan otomobildekilerin Mustafa ve Ayşe Öner çiftinin oğulları, Pınar Aldemir'in babası, Seyit Abdullah ile Emir Umeyr Aldemir'in dedesi ve Erkan Arslan'ın kaynı olan Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hakan Öner'i ziyarete gittikleri öğrenildi.

Öner ailesinin akrabası Remziye Öner, ailenin 07.15'te yaşadıkları Kiremitçisalih köyünden yola çıktığını söyledi.

Mustafa ve Ayşe Öner çiftinin üç gün önce kızlarını toprağa verdiklerini, bu sabah da hapisteki oğulları Hakan Öner'i ziyarete gittiklerini, arabada damadı ve torunlarının da bulunduğunu anlatan Remziye Öner, şu bilgileri verdi:

"Arabayı damadı kullanıyordu, torunları hepsi araçtaydı, 8 kişi. Cezaevinden dönüşte de torunlarını Kapaklı'ya bırakacaklardı ama kısmet olmamış. Üç gün önce Mustafa ve Ayşe Öner'in kızı vefat etti. O acıyla yola çıktılar. Çok acı bir durum. Evi, hanesi kapandı, kimseleri kalmadı. Cenazeler için erkek kardeşi gelecek Belçika'dan onları bekliyorlar. Hakan Aldemir kız kardeşinin cenazesi için cezaevinden izin alamadı, o gelemeyince ailecek gidip anlatmak istediler."

Kiremitçisalih köyü muhtarı Zeki Ateş de köy sakinlerinden Mustafa ve Ayşe Öner'in damadı ve torunlarının aynı kazada vefat ettiğini belirterek, "Haneleri kapandı. 8 ölümüz var. Köy halkı olarak acımız büyük. Üzülüyoruz, Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin. Bu olay oğlunu Tekirdağ'a ziyarete giderken oluyor. " dedi.