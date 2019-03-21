GÜNCELLEME 3 - Musul'da feribot battı: 85 ölü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde bir feribotun batması sonucu 85 kişi hayatını kaybetti.

Irak devlet televizyonuna göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, olaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Musul'a gitti. Başbakan Abdulmehdi, burada yaptığı açıklamada, Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu şu ana kadar 85 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Abdulmehdi'nin ayrıca Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle toplantı yaptığı kaydedildi. Feribotun batma nedeni henüz açıklanmazken yerel kaynaklar, 50 kişilik kapasiteye sahip feribotta 170'ten fazla kişinin bulunduğunu iddia ediyor.











Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.