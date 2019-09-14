GÜNCELLEME 3 - Muğla'da orman yangını Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındıYANGINDA SON DURUM EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 10 helikopter, karadan Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur'dan gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mücadelesiyle yangın kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaları için Ortaca Belediyesi’ne bağlı işçilerin de yönlendirildiği öğrenildi.

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