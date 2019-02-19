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GÜNCELLEME 3 - Muğla'da maden sahasındaki heyelan

Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan üçüncü işçinin cenazesi de çıkarıldı- Heyelandan yaralı kurtulan kamyon şoförü Tayfun Akıncı:- "Bir anda kayalar üzerimize geldi ve sonrasını hatırlamıyorum"- Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiÜÇÜNCÜ KİŞİNİN CESEDİNİN ÇIKARILMASI VE GÖZALTI KARARI EKLENDİ

19 Şubat 2019 Salı 17:39
GÜNCELLEME 3 - Muğla'da maden sahasındaki heyelan

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan üçüncü işçinin cenazesi, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Muğla, İzmir ve Aydın'dan gelen AFAD ekipleri, işçilerin cenazesinin kaya parçaları altından çıkartılması için yoğun çaba sarf etti. Bölgede bulunan çok sayıda UMKE ve itfaiye ekibi de çalışmalara destek verdi.

İşçilerden Engin Tutuk'un cenazesine öğle saatlerinde ulaşıldı. Kaya parçalarının altından güçlükle çıkarılan Tutuk'un cenazesi, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşçilerden Servet Çapacıoğlu'nun cesedinin de çıkarılmasıyla kaya parçaları altında cenaze kalmadı.

Çapacıoğlu'nun cenazesi, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- "Bir anda kayalar üzerimize geldi"

Heyelandan yaralı kurtulan ve kaldırıldığı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen işçi Tayfun Akıncı, yaşananları AA muhabiriyle paylaştı.

Sabah saatlerinde bölgeye çalışmak için gittiğini aktaran Akıncı, kamyonuna bindiğini, çalışma sırasında heyelan yaşandığını ifade etti.

Çalışma alanlarının çok riskli bir bölgede olduğunu vurgulayan Tayfun Akıncı, başlarında duran çavuşa ve maden ocağı yetkililerine, "Burası göçecek altında kalacağız, burası mezarımız olacak." diye söylediklerini iddia etti. Akıncı, "Olayın yaşandığı sabah da söyledik. Maden sahasında kazanın yaşandığı yerdeki kayalarda bulunan çatlağı maden yetkililerine gösterdik. 'Burası çatladı, bu taş üzerimize göçecek, altında kalacağız' dedim. Çavuş, 'çalışmaya devam edeceksiniz' dedi. Ondan sonra bir anda kayalar üzerimize geldi ve sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu.

İşçilerden Mustafa Akdeniz ise kazanın yaşandığı madende şoförlük yaptığını dile getirdi.

Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarıyla sabah saatlerinde buluşarak çay içtiklerini, çalışma sahasına giderken kayadaki çatlağı incelediklerini savunan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Kayadaki çatlak yaklaşık bir aydır vardı. Biz bu çatlağı başımızdaki çavuşa birkaç defa söyledik. Çatlağın eski olduğunu söyleyerek bizi çalıştırdı. Olay günü ben yükü sardım, benden sonra Şükrü arkadaşım alana yanaştı. Ben o esnada parçalanan kaya parçalarının hizasına geldiğimde zelzele olmuş gibi haller oldu. Aşağıya indiğimde iş işten geçmişti. Makineler, arkadaşlarım, taşların altında kalmıştı. İlk esnada ne yapacağımızı bilemedik. Biz hep tehlikeyle çalışıyoruz."

- "3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı"

Öte yandan, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca şirket yetkilisi 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile Serkan Anar gözaltına alınırken, Özkan Kömürcüoğlu’nu yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde dün maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, 2 işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.








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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:39
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