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GÜNCELLEME 3 - Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

Merkeze bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı - İlk villanın bahçesindeki kuyu incelemeye alındı, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracı getirildi ve su boşaltma işlemi başlatıldı- İki villanın Suudi Arabistan vatandaşı iki ayrı iş adamına ait olduğu belirlendi- Villanın girişindeki duvarda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın portrelerinin asılı olması dikkati çekti- Yalova Valisi Muammer Erol: - "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama yapılmaktadır. Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacaktır"DETAYLAR EKLENDİ

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:54
GÜNCELLEME 3 - Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

YALOVA (AA) - Yalova'nın Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı.

Drone destekli arama çalışmaları genişletildi.

Bitişikteki iki katlı villada da arama çalışmalarına başlandı, bölgeye iki itfaiye aracı getirildi.

İlk villanın bahçesindeki kuyuda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracını getirtti ve su boşaltma işlemi başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor. Delil çalışması gerçekleştiren ekipler, iki villanın çevresinde de inceleme yaptı. İki villanın Suudi Arabistan vatandaşı iki ayrı iş adamına ait olduğu belirlendi.

İki polisin dedektör köpekle bahçesinde arama yaptığı ilk villanın girişindeki duvarda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın portrelerinin asılı olması dikkati çekti.

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama gerçekleştirildiğini belirterek, "Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:54
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