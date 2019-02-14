GÜNCELLEME 3 - Kartal'daki çöken binaya ilişkin soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı- Savcılık şüphelilerden 2'sini tutuklanmaları, 2'sini de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildiSAVCILIK AŞAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada 2 cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılık, şüpheliler Osman Mısırlıoğlu ve Arzu Keleş Baran'ı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

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