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GÜNCELLEME 3 - Kartal'da silahlı saldırı

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki çocuk mahkemesinde görülen davanın tarafları arasında meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı - Uyarılara rağmen kaçmaya devam eden saldırganlardan biri polis tarafından ayağından vurularak durdurulduGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

10 Eylül 2019 Salı 15:50
GÜNCELLEME 3 - Kartal'da silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 3. Çocuk Ceza Mankemesinde görülen bir davanın ardından iki taraf arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Alperen Urun (24) ile Bektaş Aslan (29), 45 YB 8362 plakalı motosiklete binerek adliyenin bulunduğu Esentepe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ne doğru hareket etti. Seyir halindeki motosikletteki Urun ve Aslan, yol kenarında bekleyen dava nedeniyle tartıştıkları kişilere ateş açtı.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda dizinin altından yaralanan Cengiz Yılmaz (29), sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de motosikletle kaçmaya çalışan şüphelileri yakalamak için önce uyardı. Kaçmaya devam eden şüphelilere ateş açan polis, Bektaş Aslan'ı ayağından vurarak durdurdu.

Polis ekipleri olayla ilgili Urun ile Aslan'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Aslan, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:50
  1. Anadolu Adalet Sarayı
  2. Kartal
  3. silahlı saldırı

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