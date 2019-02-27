GÜNCELLEME 3 - Kahire'deki tren istasyonunda yangın: 25 ölü Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandıÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

KAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Mısır devlet televizyonu "son dakika" koduyla verdiği haberde, yangında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu. Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını, peronda treni bekleyen yüzlerce yolcunun olduğunu kaydetti.



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