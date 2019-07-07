0553 313 94 23

GÜNCELLEME 3 - İzmir'de orman yangını

Makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan ve halen kontrol altına alınmaya çalışılan yangının mangal ateşinden çıktığı belirlendi- Jandarma ekipleri, mangal yaktığı iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldıYANGININ ÇIKIŞ NEDENİ VE GÖZALTININA ALINAN ŞÜPHELİLER EKLENDİ

07 Temmuz 2019 Pazar 22:16
GÜNCELLEME 3 - İzmir'de orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'de akşam saatlerinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, jandarma ekipleri ormanlık alanda mangal yaktıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, yangın, Seferihisar ilçesi Kavakdere Barajı'nın üst kısmında bulunan ormanlık alanda piknik yapan bazı kişilerin yaktığı mangal ateşinden çıktı.

Zeytinlik ve makilik alanın etkilendiği yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 15 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangının çıkış zamanına göre bölgedeki rüzgar azalırken, yangın söndürme çalışmalarına destek olması amacıyla çevre illerden çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi.

Yerleşim yerlerinin uzağında süren yangın, rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı.

Yangının çevrilmiş durumda olduğunu bildiren yetkililer, alanda yayılma ve genişlemesiyle birlikte rüzgarın da durduğunu ancak henüz tam olarak kontrol altına alınamadığını belirtti. Yetkililer, yangında özel ve devlet ormanı olmak üzere 50 hektarlık arazinin hasar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında bulunan helikopterler, gün batımı saati olan 20.40 itibariyle çalışmalarını tamamlayarak en yakın konuşlanma merkezlerine sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, dozerler ve yer ekipleriyle devam ediliyor. Yetkililer, bölgeye her ihtimale karşı 112 ambulanslarının da gönderildiğini, Orhanlı ve Kavakdere mahalleleri arasındaki kara yolunun arazöz ve su tankerlerinin rahat kullanması için jandarma ekiplerince kapatıldığını bildirdi.

- 2 kişi gözaltına alındı

Seferihisar Jandarma Ekipleri yangının çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı araştırmada bulundu. Kavakdere Barajı kenarında piknik yapan ve mangal yaktıkları tesbit edilen K.A. (28) ile M.K. (34) gözaltına aldı.

Seferihisar Jandarma Karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 22:16
  1. orman yangını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik
    1. Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara..
    2. Dünyaca ünlü 10 psikolojik roman
    3. Yunanistan'da seçimi kaybeden..
    4. Şehit Yakınları ile Gazilerin..
    5. Sahibinin kucağında havladı:..
    6. Suudi Arabistan'dan Filistinli şehit..
    7. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    8. Rumlardan çirkin saldırı!
    9. Piknik dönüşü facia: Römorktan düşüp..
    10. Yunanistan'da erken seçim
    11. GÜNCELLEME 3 - İzmir'de orman yangını
    12. Kozan’da 9 kişi mağarada mahsur kaldı
    13. AUZEF 2019 üç ders sınavı ne zaman..
    14. ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede
    15. AÖF üç ders sınavı ne zaman 2019? AÖF..
    16. İzmir’deki orman yangınını söndürme..
    17. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 10 ölü
    18. İsrail işgaline karşı çıkan genç darp..
    19. Erdoğan'dan Miçotakis'e kutlama..
    20. Almanya'da "15 Temmuz Şehitleri Anma..
    21. Gönüllüler, Van Gölü için 430..
    22. Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan..
    23. Vatandaşlardan 'aile' temalı hutbeye..
    24. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    25. Suriye’de rejim güçleri 6 sivili..
    26. Sakarya’da yaklaşık 70 kişi cemiyette..
    27. TİKA'nın desteğiyle yağmurda..
    28. Kütahya Valisi Ömer Toraman, kentteki..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Miçotakis’a..
    30. ‘Gürbüz’ hamam geleneğini bozmadı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar