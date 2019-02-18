0553 313 94 23

GÜNCELLEME 3 - İdlib'de art arda iki bombalı saldırı

Suriye'nin İdlib ilinde bomba yüklü iki aracın art arda infilak etmesi sonucu 16 sivil öldü, 85 sivil yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

18 Şubat 2019 Pazartesi 23:24
GÜNCELLEME 3 - İdlib'de art arda iki bombalı saldırı

İDLİB (AA) - Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 16 sivil yaşamını yitirdi, 85 sivil yaralandı.

İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur'da, art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur Caddesi'nde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu." dedi.

Hac Yusuf, "İki seri patlamada 16 sivil hayatını kaybetti. 85 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki bina ve dükkanların büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, olayda yaralananlar arasında Doğu Guta'dan göç etmek zorunda kalan 4 gazetecinin de bulunduğu öğrenildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 23:24
  1. İdlib
  2. patlama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    1. Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5..
    2. Mescid-i Aksa nöbetine İsrailli..
    3. Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Ezher..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2019
    5. "Son yedi yılda bin Tunuslu terörist..
    6. 2019 Laureus Dünya Spor Ödülleri
    7. Rusya'dan kritik 'Türkiye' açıklaması:..
    8. İsrail askerleri Gazze'de 7..
    9. Bolivya’da yolcu otobüsüyle kamyon..
    10. TBMM Başkanı Binali Yıldırım "veda..
    11. Öğrencinin parmağını sıkıştırdığı su..
    12. Maçın ardından
    13. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan..
    14. Aynı anda 41 TV kanalında yayınlandı!..
    15. Başkent’te eşini silahla vurarak..
    16. Leeds United'a casusluk cezası
    17. Ali Şafak Öztürk’ten hakeme sert tepki
    18. Maçın ardından
    19. GÜNCELLEME 3 - İdlib'de art arda iki..
    20. Evin banyosunda 45 kilo eroin ele..
    21. Abdullah Avcı: “Önemli bir virajdan..
    22. Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi
    23. TBMM Başkanı Yıldırım istifa..
    24. Binali Yıldırım, istifa dilekçesini..
    25. TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden..
    26. Kayseri’deki FETÖ operasyonunda 5..
    27. "Sudan'a dışarıdan bir çözüm..
    28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım..
    29. CHP’den MYK sonrası açıklama
    30. Girmen: "Ucuz sebze meyve için üretici..
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Bakan Soylu: Frene basmayana bastırmasını biliriz
    Bakan Soylu: Frene basmayana bastırmasını biliriz
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın