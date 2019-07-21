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GÜNCELLEME 3 - Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını protesto için tekrar sokaklarda

On binlerce Hong Konglu, tartışmalı Çin'e iade tasarısının iptali ve emniyet güçlerine bağımsız soruşturma talebiyle kentteki polis merkezine yürüdü- Hükümet binalarına yaklaşan protestocular buralarda barikat kurdu- Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti- Göstericiler Pekin merkezi yönetiminin irtibat ofisine ulaştıDETAYLAR EKLENDİ

21 Temmuz 2019 Pazar 19:28
GÜNCELLEME 3 - Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını protesto için tekrar sokaklarda

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlıları, Çin'e iade tasarısı ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto için yürüyüş düzenledi.

Bölgenin en büyük aktivist gruplarından Sivil İnsan Hakları Cephesince organize edilen yürüyüşe, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu on binlerce kişi katıldı.

Victoria Parkı'ndan gruplar halinde yürüyüşe başlayan protestocular, emniyet güçlerinin güvenlik gerekçesiyle merkezi hükümet binalarına kadar yürümesine izin vermemesi üzerine eylem rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Polis, gösterilerin başlamasından 7 saat sonra protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.

Sivil İnsan Hakları Cephesi, gösteriye 430 bin kişinin katıldığını savundu ancak polis yetkilileri sayının 138 bin olduğunu açıkladı.

Göstericiler, Pekin merkezi yönetiminin Sri Ying Pun'daki irtibat ofisine ulaştı.

İrtibat ofisinden yapılan açıklamada, protestocu grubun binayı işgal etmesinden endişe duyulduğu ve böyle bir hareketin "Bir ülke, iki sistem" politikasını tehdit ettiği belirtildi.

Yürüyüş boyunca "Çin'e iadeye hayır", "Özgür Hong Kong", "Polise bağımsız soruşturma" ve "Şimdi demokrasi" sloganları atan protestocular, dövizlerle de Hong Kong'un özerkliğine müdahale etmekle suçladığı Pekin yönetimine tepki gösterdi.

İzin verilmeyen yollardan hükümet binalarına yürümeye devam eden eylemciler bazı yolları kesti. Maske ve gaz maskelerini takmaya başlayan göstericilerden bazıları alana ABD bayraklarıyla girdi.

Ara sokaklardan ana yollara çıkışları kapatan protestoculardan bazıları hükümete ve polise ait binalara yumurta ve taş attı.

Protestoya katılan Hong Konglu aktivist ve sanatçı Denise Ho, gösteri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin taleplerini dikkate alarak Çin'e iade yasasını iptal etmesi gerektiğini belirterek, polisin göstericilere yönelik şiddetini araştırmak için bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Aktivist gruplar, yürüyüşün sonunda polis merkezi önünde toplanarak sloganlar atmayı sürdürdü. Polis güçleri, dev bariyerlerle kuşattıkları polis merkezinin etrafına, öfkeli kalabalığın merkeze girmeye çalışması ihtimaline karşı demir çubuklarla takviye yaptı.

Zanlıların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısı, geniş katılımlı protesto gösterilerine neden oluyor.

Hong Kong'da hükümet yanlıları da Çin'e iade yasa tasarısını protesto eden aktivistlerin körüklediğini savunduğu polis karşıtlığını protesto amacıyla dün merkezi hükümet ofislerinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Yaklaşık iki aydır süren hükümet karşıtı gösteriler, Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in "Tasarı öldü." açıklamasına rağmen hız kesmiyor.

Önceki protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan arbedelerde çok sayıda kişi yaralanmıştı.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 19:28
  1. Çin'e iade yasa tasarısı
  2. Hong Kong
  3. müdahale
  4. protesto

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