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GÜNCELLEME 3 - Hatay'da otomobilde patlama

Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeli öldü - Hatay Valiliği:- "Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup, olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir"- "Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede zarar meydana gelmemiştir"YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

05 Temmuz 2019 Cuma 17:31
GÜNCELLEME 3 - Hatay'da otomobilde patlama

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeli öldü.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 31 ML 278 plakalı otomobilde patlama meydana geldi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2'si olay yerinde öldü, biri yaralandı.

İskenderun Devlet Hastanesinin yanık merkezine kaldırılan yaralı, burada öldü.

Bomba imha timlerinin çalışma yaptığı bölgede, polis ekipleri de çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

- Tampon 7 katlı binanın çatısına fırladı

Yapılan incelemelerin ardından aracın enkazı kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle otomobilin bazı parçalarının etrafa yayıldığı, tampon kısmının da 7 katlı bir binanın çatısına fırladığı görüldü.

- El yapımı patlayıcı şüphesi

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup, olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:31
  1. Hatay
  2. otomobil
  3. patlama

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