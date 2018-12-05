GÜNCELLEME 3 - Hatay'da otelde yangın

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 26 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başlamış Mahallesi'ndeki otelin kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan bazı kişileri kurtardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Vali Rahmi Doğan, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Doğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlerin hastanelere intikal ettirildiğini söyledi.

Yangına, Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinin yanı sıra Osmaniye'den takviye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiğini belirten Doğan, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Dumandan etkilenenlerin durumları hafif, tedavileri yapılıyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili net bir şey yok." diye konuştu.

- "Otelde 641 kişi vardı"

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın esnasında oteldeki 641 kişinin 526'sının kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, 115'inin ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildiği belirtildi.

Yangının söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Dumandan etkilenen 25 otel müşterisi ve bir itfaiye eri olmak üzere 26 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Yangına, çevre ilçelerden 18 itfaiye aracı, 61 itfaiye personeli, 112 Acil Servis, emniyet ve jandarma personeli, 18 AFAD personeli ve 12 Orman işletmesi personeliyle müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

- Müşteriler korku yaşadı

Otelde konaklayan müşterilerden Züleyha Boşça, sabah kalktığında dumanı fark ettiğini söyledi.

Kendi imkanlarıyla otel dışına çıktıklarını belirten Boşça, "Bizim bulunduğumuz alanda yangın yoktu ama ikinci blok baya şiddetli yanmaya başladı. Biz etkilenmedik hemen indik, inince aşağıda itfaiye ekiplerini gördük." dedi.

Ayten Çolak da elektrikler yanıp sönmeye başlayınca uyandığını dile getirdi.

Sesleri duyunca balkona çıkıp aşağı baktığını ifade eden Çolak, "İnsanlar aşağıdaydı ve büyük bir duman vardı. Hemen aşağı indik, balkonlarda çok kalanlar oldu. İkaz sistemi duymadık. Otel yönetimi bağırdı ve kapıları çaldı." şeklinde konuştu.

Sakine Şakır ise annesi ve kızının otelde konakladığını kaydetti. Kızı arayınca ilçeden geldiklerini anlatan Şakır, "Kızım 'Hiçbir alarm çalmadı, kimsede ses seda yok, biz çıktık dışarı.' dedi. Korku yaşamışlar." ifadelerini kullandı.