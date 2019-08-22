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GÜNCELLEME 3 - Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı:- "Yangın şu anda kontrol altına alınmak üzere. Özellikle can kaybı yaşanmamış olması bizim için sevindirici. Tedbir amaçlı Edremit-Burhaniye sahil yolu kapatılmış durumda, çalışmalarımız devam ediyor"KAYMAKAMIN AÇIKLAMALARI GÜNCELLENDİ

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:52
GÜNCELLEME 3 - Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.

Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi ile Burhaniye ilçesi arasındaki Dalyan mevkisinde deniz kıyısına yakın sazlık bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Tedbir amacıyla bir ev boşaltıldı"

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıkrıkçı Mahallesi civarında başlayan sazlık yangınının yerleşim alanına yakın olduğunu söyledi.

Sırmalı, söndürme çalışmalarına devam edilen bölgedeki iki konuttan birinin boş olduğunu, diğerinin ise tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktardı.

Alevlerin herhangi bir araca ya da eve sıçramadığını, sadece sazlık alanda etkili olduğunu belirten Sırmalı, "Havadan Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter, karadan ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit, Zeytinli, Akçay ve Burhaniye Grup Amirliği ekipleri ile arazözlerle müdahale ediliyor." dedi.

Yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olduğu bilgisini paylaşan Sırmalı, "Yangın şu anda kontrol altına alınmak üzere. Özellikle can kaybı yaşanmamış olması bizim için sevindirici. Arkadaşlarımız fedakarca çalışıyorlar. Tedbir amaçlı Edremit-Burhaniye sahil yolu kapatılmış durumda, çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Çıkış nedeni henüz bilinmiyor"

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Burhaniye tarafındaki yerleşim yerlerine çok yakın noktalara ulaşan alevlerin daha fazla yayılmasının ekiplerin müdahalesi sonucu engellendiğini aktaran Arslan, "Denizin yakın olması büyük bir avantaj, helikopterler 5 dakikada bir suyu doldurup boşaltıyorlar. Bu büyük bir avantaj. Şu anda bizi umutsuzluğa götürecek, moralimizi bozacak bir gelişme yok. Müdahaleler devam ediyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:52
  1. Balıkesir
  2. İtfaiye
  3. Sazlık
  4. Yangın

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