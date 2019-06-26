GÜNCELLEME 3 - Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Büyük Doğanca Mahallesi Artezyen Caddesi’nde düzensiz göçmenleri taşıyan Tayfun Özdemir idaresindeki 80 HH 267 plakalı panelvan, duvara çarptı.



Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı. Düzensiz göçmenlerin Pakistan ve Hindistan uyruklu oldukları öğrenildi.



Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cesetleri ise morga götürüldü.

Kazada yaralanan sürücü Özdemir, tedavisinin ardından gözaltına alındı.





- "Dur ihtarına uymadı"



Edirne Valiliği olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kazada ölen düzensiz göçmenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilendi.



Açıklamada, "Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca jandarma komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş, 30 göçmen ise yaralanmıştır." bilgisi verildi.

- Kazayı anlattılar

Kazayı yaralı düzensiz göçmen ve görgü tanıkları anlattı.

Kazada yaralanan düzensiz göçmenlerden Pakistanlı Şerjat Kuram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü sonrası araçlarının devrildiğini söyledi.

Kaza anını bayıldığı için hatırlamadığını anlatan Kuram, "Aracın kasası tamamen dolu olduğu için nefes almakta zorlanıyorduk. Şoför çok hızlı gidiyordu. Bir anda büyük bir gürültü duyduk. Herkes savruldu. Gözümü açtığımda hastanedeydim." dedi.

- Kapılar balyozlarla açmış

Kaza yerinin karşısında iş yeri bulunan esnaf Nazım Deniz de kazanın sabah erken saatlerde meydana geldiğini aktardı.

Kapıyı çevredeki esnaf ile kendilerinin açtığını ifade eden Deniz, "Ben geldiğimde olay olmuştu. Arkadaşlar balyoz ve baltayla arka kapıyı açtı. Ölüler ve yaralılar vardı. Çok kalabalıktı aracın içerisi. Polisler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Jandarma, sağlık görevlileri geldi." diye konuştu.

Meriç ilçesinde yaşayan vatandaşlardan Engin Er de hemen her gün Meriç ilçesinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına şahit olduklarını kaydetti.

Kazanın erken saatlerde olduğunu anlatan Er, "Yaralılar ve ölüler vardı. Bu bölgede sık sık göçmen olayı oluyor. Ya deniz ya da kara yoluyla yurt dışına geçmeye çalışıyorlar. Her gün mülteci var. Jandarma kontrolünden kaçarken, duvara çarpmış araç. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi." ifadesini kullandı.