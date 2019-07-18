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GÜNCELLEME 3 - Düzce'de su baskını ve toprak kayması

Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor - Mahsur kalanlar arasında bulunan AA Cumayeri muhabiri İsa Keleş, kriz merkezi ile irtibat kurarak kurtarma çalışmalarına destek veriyor- Düzce Valisi Zülkif Dağlı:- "Beş köye ulaşım kesildi. Çok sayıda iş makinesi yola çıkardık. Bölgede çalışma yapıyoruz. Çalışmaya aşırı yağış engel oluyor"- "Nehir Evleri'nde 10 arkadaşımız mahsur. Genelkurmay Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, AFAD Başkanlığımız vasıtasıyla bildirimde bulunduk, talebimizi yaptık. Helikopter bekliyoruz. İnşallah helikopter geldiğinde arkadaşlarımızı kurtaracağız" - Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak:- "Yaklaşık 10 kişi civarında orada kalanlar var, evlere sığınmışlar ama evlerin durumunun da iyi olmadığını söylüyorlar. Helikopter ayarlamaya çalışıyoruz. Helikopterden başka ulaşım aracı oraya gidebilecek gibi görünmüyor"DETAYLAR EKLENDİ

18 Temmuz 2019 Perşembe 07:59
GÜNCELLEME 3 - Düzce'de su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yağışın sürdüğü bölgede bulunan bir rafting tesisinde konaklayanlar, sel sularının bungalov evlere ulaşması nedeniyle çatılara çıktı. Daha sonra kendi imkanlarıyla güvenli bir bölgeye geçen 10 kişi, ekiplerin gelmesini bekliyor.

Bölgeye sevk edilen, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, mahsur kalanların olduğu bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Dağdan kaya parçaları ile suyun geldiği noktalarda çalışma yapan iş makineleri, yoğun yağış nedeniyle bu bölgeleri aşmakta zorlanıyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın koordinesinde Dokuzdeğirmen köyünde oluşturulan kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendi. Bir helikopterin Eskişehir'den havalandığı ve bölgede keşif yapacağı öğrenildi.

Arama kurtarma ekipleri de araçlardan köylülerin burada toplanmasına ilişkin anons yaptı.

Öte yandan, bölgeye akşam saatlerinde haber yapmak üzere giden ve toprak kayması sonucu rafting tesisine sığınarak mahsur kalan Anadolu Ajansı (AA) Cumayeri muhabiri İsa Keleş, kriz merkezi ile irtibat kurarak kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

- "10 arkadaşımız mahsur bekliyor"

Düzce Valisi Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede heyelan nedeniyle yolun kapandığını belirterek, "Beş köye ulaşım kesildi. Çok sayıda iş makinesi yola çıkardık. Bölgede çalışma yapıyoruz. Çalışmaya aşırı yağış engel oluyor." dedi.

Bölgeye gelen Vali Dağlı, "Nehir Evleri'nde 10 arkadaşımız mahsur. Genelkurmay Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, AFAD Başkanlığımız vasıtasıyla bildirimde bulunduk, talebimizi yaptık. Helikopter bekliyoruz. İnşallah helikopter geldiğinde arkadaşlarımızı kurtaracağız." diye konuştu.

Hava koşulları nedeniyle oraya gitmenin mümkün görünmediğini, suların halen yüksek olduğunu aktaran Dağlı, "O açıdan beklemek durumundayız. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi şu an için görünmüyor. Bir arkadaşımızın astım rahatsızlığı var, birinin de bacağında yara var ama onlar sabrediyor. İnşallah yetişeceğiz, kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

- "Helikopter ayarlamaya çalışıyoruz"

Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak, yağmurun daha da arttığını belirterek, Nehir Evleri bölgesinde mahsur kalanların olduğunu kaydetti.

Buradaki rafting merkezinin işleticisi ve günübirlik gelenlerin de orada bulunduğunu aktaran Çakmak, "Yaklaşık 10 kişi civarında orada kalanlar var, evlere sığınmışlar ama evlerin durumunun da iyi olmadığını söylüyorlar. Helikopter ayarlamaya çalışıyoruz. Helikopterden başka ulaşım aracı oraya gidebilecek gibi görünmüyor. Oradaki arkadaşlarla irtibat kurduk, iyiyiz diyorlar." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 07:59
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