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GÜNCELLEME 3 - Bursa'da aranan çocuk ilaçlama tankerinde ölü bulundu

Gürsu ilçesinde evinin avlusundaki ilaçlama tankerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre A'nın ağabeyi tutuklandı - Çocuğun ağabeyi, kardeşini öldürdüğünü itiraf etti- Yunus Emre A'nın cenazesi toprağa verildiCENAZENİN DEFNEDİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

01 Ağustos 2019 Perşembe 19:05
GÜNCELLEME 3 - Bursa'da aranan çocuk ilaçlama tankerinde ölü bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde ilaçlama tankerinde ölü bulunan 9 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Kumlukalan Mahallesi'nde çocukları Yunus Emre A'dan haber alamayan aile durumu jandarmaya bildirdi.

En son dün akşam saatlerinde görülen çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve BEŞİR Derneği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Gruplara ayrılan ekipler, mahalleye yakın tarla ve arazilerde çocuğu uzun süre aradı ancak herhangi bir ize rastlayamadı.

Çocuğun evinin avlusunda aramaları yoğunlaştıran ekipler, ilaçlama tankerinin içinde hareketsiz yatan Yunus Emre A'yı fark etti. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Tankerden çıkarılan Yunus Emre A'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çocuğun tanık olarak ifadesine başvurulan 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A, çelişkili açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı. Ö.F.A, savcı huzurunda alınan ifadesinde kardeşini öldürerek ilaçlama tankerine attığını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Cenaze defnedildi

Yunus Emre A'nın ailesi tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazesi, Gürsu Kumlukalan Mahalle Camisi'ne getirildi.

Cenaze, ikindi namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:05
  1. Bursa
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