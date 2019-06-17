GÜNCELLEME 3 - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknedeki 31 kişi, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı - 34 metre derinlikte bulunan teknede dalgıçların yaptığı çalışmada 12 kişinin cesedine ulaşıldı - Arama kurtarma çalışmaları sona erdiKURTARILANLARIN UYRUKLARI VE DETAYLAR EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, teknenin batması sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 3'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Dalgıçların çalışmasında ise 3'ü çocuk 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler, botlara alınarak Turgutreis sahiline getirildi. Cenazeler, ilçedeki hastanelerin morglarına konuldu. Yaklaşık 32 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmalarının ise sona erdiği öğrenildi.

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