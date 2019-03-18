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GÜNCELLEME 3 - Arnavutköy'de fabrika yangını

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - "10 bin metrekarelik fabrikanın yaklaşık 7 bin metrekaresindeki yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Fabrikanın 3 bin metrekaresinde devam eden yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir"- "Yangın sonucu 1 kişi hafif yaralanmıştır" İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

18 Mart 2019 Pazartesi 22:10
GÜNCELLEME 3 - Arnavutköy'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'nda 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Şişli, Fatih, Sultangazi, Kıraç, Kartal, Tuzla, Seyrantepe ve Kadıköy olmak üzere 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu fabrika, Türkiye'nin en büyük yapı kimyasal maddelerini üreten ve üretim kapasitesi oldukça büyük bir fabrika olması nedeniyle, yüklü miktarda LPG tankları, solvent ve bin 200 ton hammadde, poliüretan köpük, akrilik mastik, metal tüplerin içinde yer alan itici gaz olarak kullanılan LPG ve hekzan gazı barındırmaktadır. Fabrikada içerisinde yüksek sevide yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunmasından ve bu patlayıcı maddeler arasındaki tüplerin yangın esnasında sürekli patlaması ve çevreye saçılması nedeniyle yangına can güvenliği açısından fabrika dışından müdahale edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tüm teknolojik imkanları kullanarak yangına müdahale etmiştir. Yangının çevre binalara sirayet etme riski öncelikli çalışmalarla önlenmiştir. İstanbul İtfaiyesi yangın müdahale robotu, köpük su kuleleri ve çok fonksiyonlu robotik (uzaktan kumandalı) müdahale araçlarıyla can güvenliğini tehdit eden kısımlarda 'akıllı, teknolojik ve modern itfaiye araçları' ile müdahalede bulunulmuştur. Ayrıca yangının başlangıç noktası alt katlar olduğundan katlar arasında meydana gelmesi ve patlamaların da oluşması nedeniyle havadan müdahale yapılamamıştır.

Yangın sonucu sadece 1 kişi hafif yaralanmıştır. An itibarıyla 10 bin metrekarelik fabrikanın yaklaşık 7 bin metrekaresindeki yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Fabrikanın 3 bin metrekaresinde devam eden yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 22:10
  1. Arnavutköy
  2. fabrika
  3. Yangın

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