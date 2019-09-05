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GÜNCELLEME 3 - Antalya'da LPG tankerinde yangın

LPG yüklü tankerde başlayan yangın söndürüldü- Trafiğe çift taraflı kapatılan yol, yaklaşık 10 saat süren söndürme çalışması sonrası yanan tankerin çekici yardımıyla çekilmesinin ardından açıldı YANGININ SÖNDÜRÜLME BİLGİSİ EKLENDİ

05 Eylül 2019 Perşembe 19:45
GÜNCELLEME 3 - Antalya'da LPG tankerinde yangın

ANTALYA (AA) - Antalya'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren çalışması sonrası söndürüldü, yanan tankerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından çift taraflı trafiğe kapatılan yol ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halindeki İsmail A'nın kullandığı 34 US 3695 plakalı LPG yüklü tanker, Ömer Güncü idaresindeki 41 HU 507 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LPG yüklü tanker alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bulvar, araç ve yaya trafiğine çift yönlü kapatıldı.

Bu arada, kazada kamyonda bulunan Murat Kurtoğlu'nun yaralandığı ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saat sürdürdüğü söndürme çalışmaları sırasında megafonla anons yapan polis ekipleri, vatandaşların olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Söndürme çalışmasına katılan bir itfaiye eri de hafif şekilde yaralandı ve hastaneye götürüldü.

Kamyon şoförü Ömer Güncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, otogardan aldığı yeğeniyle Antalya Toptancı Haline doğru seyir halinde olduğu sırada bulvardaki araçların bir anda durduğunu, fren yapmasına rağmen önündeki tankere arkadan çarptığını ifade etti.

Güncü, "LPG tankeri çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Can kaybı çok şükür yok. Umarım bir an önce söner." dedi.

Araçların yaya geçidine yaklaşıldığı sırada hızlarını kesmeleri nedeniyle kazanın meydana geldiği ileri sürüldü.

- "Kontrollü yanmasını sağlıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin saatlerdir canla başla çalıştığını söyledi.

Şu anda 10 araçla 40 personelin tankerde soğutma çalışması yaptığını anlatan Kısa, "Firmanın bize verdiği bilgeye göre, içindeki tüm gazın boşalması gerekiyormuş. Herhangi bir patlama riski olmasın diye soğutma yapıyoruz. Çünkü bu şekilde gazı boşaltırsak, gazın etrafa yayılma riski olacak. Yakınında, hem yerleşim yerleri hem de akaryakıt istasyonu var." şeklinde konuştu.

Tankere giden ana borunun kaza sırasında kırılması nedeniyle yangının çıktığını değerlendirdiklerini aktaran Kısa, gece geç saatlere kadar soğutma çalışmasının süreceğini bildirdi.

Gazın birden bire boşaltılmasının sıkıntı yaratabileceğini belirten Kısa, şunları söyledi:

"Firma yetkilileri, yanmanın toplam 10-11 saat süreceğini söylüyor. Sabah 07.45 civarında başladı. Bu şekilde kontrollü yanarak sönmesini bekleyeceğiz. Tankı soğutuyoruz değilse patlama riski var. Şu anda tek yerden gaz çıkıyor. Yetkililer, tankerin içinde 15 ton civarında yakıt olduğunu, sıkıştırılmış LPG'nin 4 kilometrelik alanı kaplayabileceğini söylüyor. Onun için soğutma çalışmalarının devam etmesini istediler. Kontrollü yanmasını sağlıyoruz."

- Söndürülen tanker çekiciyle kaldırıldı

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından tankerdeki yangını söndürdü. Soğutma çalışması tamamlanan tanker, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Patlama riski nedeniyle çift taraflı trafiğe kapatılan bulvar ise temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.



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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 19:45
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