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GÜNCELLEME - 3 Aliağa'daki gemi yangını

İzmir'in Aliağa ilçesinde, iskeledeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı- Gemide çalışan İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia hayatını kaybetti- Aliağa Kaymakamı Erhan Günay: "Patlamanın ardından meydana gelen yangında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı"- PETKİM: "İtalya bandıralı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir"HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN İSMİ VE GEMİYLE İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

02 Temmuz 2019 Salı 02:58
GÜNCELLEME - 3 Aliağa'daki gemi yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide, patlamanın ardından yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan, 1 Romanya vatandaşı ve bir de Petkim çalışanı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 17 yaralıdan biri hayatını kaybetti. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

Kaymakam Günay, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedavilerinin Aliağa Devlet Hastanesinde devam ettiğini aktardı.

PETKİM'den yapılan yazılı açıklamada ise "Petkim İskele 5'te 23.20 civarında, İtalya bandıralı Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, yangınla ilgili araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Yangında hayatını kaybeden kişinin, gemide çalışan İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia olduğu öğrenildi.

Öte yandan yangının gerçekleştiği İtalyan bandıralı Synzania isimli geminin, 3 bin 827 grostonluk olduğu, bugün propilen yüklenmesi için Fransa'nın Lavera Limanı'ndan Aliağa'ya geldiği belirtildi.

Oolaya ilişkin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 02:58
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